На Покровському напрямку відбулась третина від усіх боїв за добу, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

На Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував. Глушківки, Кругляківки та Андріївки атаки відбиті Силами оборони. Атака у бік Лозової ще триває.

На Лиманському напрямку терористи атакували в районах Макіївки, Невського і Торського. Всього, з початку доби на цьому напрямку нараховується уже шість боєзіткнень, досі триває бій біля Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог сім разів намагався потіснити наших бійців поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного. Всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Григорівки і Часового Яру. Два з цих боєзіткнень продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили вісім атак. Шість боєзіткнень завершено.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки й інших населених пунктів. Шість боїв ще тривають.

На Курахівському напрямку росіяни дев’ять разів атакували й намагалися просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки, Олександрівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку відбито одну атаку ворога в бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки, ворог один раз атакував та отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 597 тисяч одиниць особового складу.

Протягом минулої доби, 15 серпня, Сили оборони знищили ще 1330 окупантів, а також: