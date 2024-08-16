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Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів

П'ятниця 16 серпня 2024 08:00
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Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, втрати РФ у війні проти України склали 1330 солдатів, 35 бойових броньованих машин та 59 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 596 950 (+1330) осіб;
  • танків - 8496 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 461 (+35) од.;
  • артилерійських систем - 16 927 (+59) од.;
  • РСЗВ - 1159 (+5) од.;
  • засоби ППО - 922 од.;
  • літаків - 367 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 659 (+61) од.;
  • крилатих ракет - 2429 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 848 (+73) од.;
  • спеціальної техніки - 2829 (+16) од.

Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів

Нагадаємо, що станом на 22:00, 15 серпня, на фронті від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Найгарячішою точкою був Покровський напрямок. На цій ділянці ворог намагався атакувати 39 разів. 27 атак було відбито, 12 ще продовжувалися.

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Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів
Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів
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