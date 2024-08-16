RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Покровском направлении состоялась треть всех боев за сутки, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 16 августа, количество боевых столкновений возросло до 75. Треть всех боев состоялась на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске еще продолжается бой.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал. Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отбиты Силами обороны. Атака в сторону Лозовой еще продолжается.

На Лиманском направлении террористы атаковали в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже шесть боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Макеевки.

На Северском направлении враг семь раз пытался потеснить наших бойцов вблизи Верхнекаменского, Спорного и Переездного. Все атаки отбиты. 

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Григорьевки и Часового Яра. Два из этих боестолкновений продолжаются.

На Торецком направлении россияне совершили восемь атак. Шесть боестолкновений завершены. 

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки и других населенных пунктов. Шесть боев еще продолжаются. 

На Кураховском направлении россияне девять раз атаковали и пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки.

На Времовском направлении отбита одна атака врага в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки, враг один раз атаковал и получил отпор. 

На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака. 

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 597 тысяч единиц личного состава.

За прошедшие сутки, 15 августа, Силы обороны уничтожили еще 1330 оккупантов, а также:

  • 12 танков;
  • 35 боевых бронированных машин;
  • 59 артиллерийских систем не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация