На Покровском направлении состоялась треть всех боев за сутки, - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске еще продолжается бой.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал. Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отбиты Силами обороны. Атака в сторону Лозовой еще продолжается.

На Лиманском направлении террористы атаковали в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже шесть боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Макеевки.

На Северском направлении враг семь раз пытался потеснить наших бойцов вблизи Верхнекаменского, Спорного и Переездного. Все атаки отбиты.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Григорьевки и Часового Яра. Два из этих боестолкновений продолжаются.

На Торецком направлении россияне совершили восемь атак. Шесть боестолкновений завершены.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки и других населенных пунктов. Шесть боев еще продолжаются.

На Кураховском направлении россияне девять раз атаковали и пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки.

На Времовском направлении отбита одна атака врага в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки, враг один раз атаковал и получил отпор.

На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 597 тысяч единиц личного состава.

За прошедшие сутки, 15 августа, Силы обороны уничтожили еще 1330 оккупантов, а также: