На Покровском направлении состоялась треть всех боев за сутки, - Генштаб
Вчера, 29 июля, в течение суток зафиксировано 149 боевых столкновений. На Покровском направлении враг активно привлекал бомбардировщики и штурмовую авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении зафиксировано пять боев в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до шести. Отбиты штурмовые действия россиян у Новоосиново, Песчаного и Стельмаховки
На Лиманском направлении атаковал 13 раз неподалеку Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении отражено девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.
На Краматорском направлении враг шесть раз атаковал в районах Григорьевки, Часового Яра, Клищеевки, Калиновки и Богдановки.
На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.
На Покровском направлении состоялись 52 атаки. Самым активным враг был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Действовал на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.
На Кураховском направлении отбито 21 штурмовое действие неподалеку Константиновки, Парасковиевки и Победы.
На Времовском направлении враг совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Большой Новоселки и Константиновки.
На Ореховском направлении россияне четыре раза атаковали в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг трижды атаковал.
Потери России
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 577 тысяч солдат. Только за минувшие сутки было ликвидировано, согласно данным Генштаба, 1060 террористов. Также Силы обороны уничтожили:
- 25 танков;
- 46 артиллерийских систем;
- РСЗО и не только.
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