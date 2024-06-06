UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Покровському напрямку росіяни здійснили більше 25 атак, - Генштаб

Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби, 6 червня, на Покровському напрямку кількість атакувальних дій з боку ворога зросла до 26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках 

На Лиманському напрямку ворог здійснив шість невдалих спроб покращити свої позиції. Зокрема росіяни намагаються діяти в районі Серебрянського лісу. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбувають атаки росіян  в районах Іванівського та Калинівки. Загальна кількість атак зросла до чотирьох. 

На Покровському напрямку наразі триває п'ять боєзіткнень в  районах Сокола, Євгенівки, Калинового та Новоолександрівки.

"За попередньою інформацію наразі втрати росіян складають 154 особи вбитими та пораненими. Знищено ворожий танк та п’ять ББМ, іще один танк та три бойові броньовані машини пошкоджено", - додає Генштаб. 

Ще один бій триває на Курахівському напрямку й в районі Урожайного на Времівському напрямку.

Наступ Росії 

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наші бійці не дають ворогу просунутись у Харківській області, а також посилили контратаки у регіоні. Росіяни тим часом тиснуть: 

  • під Куп'янськом;
  • поблизу Часового Яру;
  • на захід від Авдіївки.

З попереднім зведенням Генштабу можна ознайомитись за посиланням

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні