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На Покровском направлении россияне совершили более 25 атак, - Генштаб

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 6 июня, на Покровском направлении количество атакующих действий со стороны врага возросло до 26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Лиманском направлении враг совершил шесть неудачных попыток улучшить свои позиции. В частности россияне пытаются действовать в районе Серебрянского леса. 

На Краматорском направлении Силы обороны отбывают атаки россиян в районах Ивановского и Калиновки. Общее количество атак возросло до четырех. 

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений в районах Сокола, Евгеновки, Калинового и Новоалександровки.

"По предварительной информации сейчас потери россиян составляют 154 человека убитыми и ранеными. Уничтожен вражеский танк и пять ББМ, еще один танк и три боевые бронированные машины повреждены", - добавляет Генштаб. 

Еще один бой продолжается на Кураховском направлении и в районе Урожайного на Времовском направлении.

Наступление России

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), наши бойцы не дают врагу продвинуться в Харьковской области, а также усилили контратаки в регионе. Россияне тем временем давят:

  • под Купянском;
  • вблизи Часового Яра;
  • к западу от Авдеевки.

С предварительным сведением Генштаба можно ознакомиться по ссылке.

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