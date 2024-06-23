На Покровському напрямку росіяни за добу втратили понад 300 солдатів, - Генштаб

Покровський напрямок фронту залишається найактивнішим, там відбувається найбільше боїв. За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив понад 300 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Від початку цієї доби вже відбулося 52 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку агресор провів три атаки у районі Вовчанська. Дві - відбито, одна - на цей час ще триває. За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 82 окупанти безповоротно та пораненими.

На Куп’янському напрямку від початку доби українські воїни відбивають три атаки в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку відбито. Дві - продовжуються.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку ворог не такий активний - відбулося три атаки. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих ділянках посилюють позиції.

На Торецькому напрямку триває бій у районі Північного.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив 19 спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Найбільш активно ворог атакує з напрямку Очеретиного.

На Покровському напрямку російський агресор за добу втратив 314 осіб убитими та пораненими.

На Курахівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак поблизу.

На Оріхівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника. Втрат позицій не допущено.