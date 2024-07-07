На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткненнь, - Генштаб

Станом на 16:00, 7 липня, на фронті в Україні відбулось 78 бойових зіткнень. З них 27 атак російські окупанти здійснили на Покровському напрямку, вісім боїв ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Атаки агресора

У звіті військові зазначили, що прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Попівка, Павлівка, Водолаги, Миропільське та Нова Гута.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківська область. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали одинадцять авіаударів - скинули 24 КАБи. Цілили у райони українських населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Ситуація на фронтах

Як повідомляється, на Харківському напрямку російські окупанти три рази атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Стариці, Липців та Вовчанська. Дві атаки відбито, одна - триває.

На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував позиції ЗСУ у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Стельмахівки та Андріївки. Три боєзіткнення досі продовжуються. Українські воїни стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Невського та Тернів. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три - тривають.

"Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського оборонцями української землі відбито дві атаки противника. Ситуація залишається контрольованою", йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили один штурм позицій українського війська поблизу Калинівки. Бій досі триває.

На Торецькому напрямку відбулося три безуспішні ворожі атаки у районах Північного та Торецька.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити захисників України із займаних позицій у районах Нью-Йорка, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, вісім боїв - ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

"Варто зазначити, що сьогодні, на цьому напрямку, воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ворожий літак Су-25", - розповіли у Генштабі.

Тим часом продовжується один бій на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники вже відбили 15 атак окупаційної армії. Противник концентрує зусилля у бік Парасковіївки.

На Времівському напрямку було сім ворожих атак неподалік Водяного, Макарівки та Костянтинівки. Шість атак воїни ЗСУ відбили, ще одна - продовжується.

На Оріхівському напрямку підрозділи українських військ відбили два штурми росіян. Тут окупанти зазнали невдачі у районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог безуспішно атакував Сили оборони України на лівому березі Дніпра.