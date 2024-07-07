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У Харківській області посилять заходи проти російських ДРГ, - Клименко

Україна, Неділя 07 липня 2024 14:32
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У Харківській області посилять заходи проти російських ДРГ, - Клименко Фото: ДПСУ облаштовує додаткові спостережні пости для боротьби з ДРГ РФ у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости у Харківській області. Вони допоможуть ефективніше боротися із російськими диверсантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС України Ігоря Клименка під час його поїздки до Харківської області.

"Особлива увага - протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам", - сказав він.

Тому, за його словами, задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости,

"Також збільшено кількість груп реагування", - додав глава МВС.

ДРГ РФ в Україні

Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон у кількох областях України - Чернігівській, Харківській, Сумській.

Необхідність боротьби з ДРГ ще більшими темпами виникла після того, як російські війська розпочали новий наступ у Харківській області - на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.

Зокрема, останніми днями РФ намагається створити ще одну додаткову точку напруги на півночі Харківської області, а саме в селі Сотницький Козачок, куди зробила спробу заходу ДРГ. Детальніше про ситуацію там – у матеріалі РБК-Україна.

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