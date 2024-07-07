На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений, - Генштаб

По состоянию на 16.00, 7 июля, на фронте в Украине произошло 78 боевых столкновений. Из них 27 атак российские оккупанты совершили на Покровском направлении, восемь боев еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Атаки агрессора

В отчете военные отметили, что приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться циничным артиллерийским обстрелам с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Поповка, Павловка, Водологи, Миропольское и Новая Гута.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковская область. Сегодня, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, террористы нанесли одиннадцать авиаударов - сбросили 24 КАБа. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Ситуация на фронтах

Как сообщается, на Харьковском направлении российские оккупанты три раза атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Старицы, Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, одна – продолжается.

На Купянском направлении противник семь раз штурмовал позиции ВСУ в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Невского и Тернов. Семь боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще три – продолжаются.

"Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского защитниками украинской земли отбиты две атаки противника. Ситуация остается контролируемой", говорится в сообщении.

На Краматорском направлении россияне совершили один штурм позиций украинских войск вблизи Калиновки. Бой продолжается.

На Торецком направлении произошло три безуспешных вражеских атаки в районах Северного и Торецкого.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли 27 попыток потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, восемь боев еще продолжаются. Потери врага уточняются.

"Стоит отметить, что сегодня, на этом направлении, воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили вражеский самолет Су-25", - рассказали в Генштабе.

Тем временем продолжается один бой на Кураховском направлении. Пока украинские защитники уже отбили 15 атак оккупационной армии. Противник концентрирует усилия в сторону Парасковиевки.

На Времовском направлении было семь вражеских атак недалеко от Водяного, Макаровки и Константиновки. Шесть атак воины ВСУ отбили, еще одна – продолжается.

На Ореховском направлении подразделения украинских войск отразили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении враг безуспешно атаковал Силы обороны Украины на левом берегу Днепра.