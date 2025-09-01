На Покровському напрямку за добу ворог 40 разів атакував позиції ЗСУ, - Генштаб

Обстріли і боєзіткнення

Від початку доби 31 серпня відбулося 137 бойових зіткнень. Російські війська завдали один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши одну ракету та скинувши 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили оборони відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 185 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили шість атак армії РФ в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальних дії в районах населених пунктів Синьківка, Стара Новоселівка та у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку росіяни 22 рази атакували позиції українських військових поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку військові ЗСУ відбили 10 ворожих атак поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагається просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 95 – безповоротно. Також знищено два танки, п’ять бойових броньованих машин, дві антени управляння БпЛА та 31 безпілотний літальний; пошкоджено два автомобілі та шість укриттів для особового складу окупантів", - ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

Один раз агресор атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять безрезультатних атак.