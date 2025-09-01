На Покровском направлении за сутки враг 40 раз атаковал позиции ВСУ, - Генштаб

Обстрелы и боестолкновения

С начала суток 31 августа произошло 137 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 41 авиационный удар, применив одну ракету и сбросив 57 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1829 дронов-камикадзе и осуществили 3107 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях силы обороны отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, всего сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 185 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили шесть атак армии РФ в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Синьковка, Старая Новоселовка и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении россияне 22 раза атаковали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Сиверском направлении военные ВСУ отбили 10 вражеских атак вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.

На Торецком направлении россияне пять раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое и Дачное.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 138 оккупантов, из них 95 - безвозвратно. Также уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин, две антенны управления БПЛА и 31 беспилотный летательный; повреждены два автомобиля и шесть укрытий для личного состава оккупантов", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг провел пять безрезультатных атак.