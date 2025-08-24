UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Покровській РДА новий очільник: що про нього відомо

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Головою Покровської райдержадміністрації в Донецькій області став Володимир Колосов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента України Володимира Зеленського.

Володимир Колосов народився у Покровську в 1962 році. 

Останнє місце роботи - заступник генерального директора ТОВ "Агрофірма "Агротіс".

У 2020 обрався до Покровської РДА від партії "Порядок".

18 березня 2025 року став виконувачем обовʼязків голови Покровський райдержадміністрації після звільнення попереднього очільника Володимира Замотаєва. 

Місто Покровськ розташоване у західній частині Донецької області, тому його називають "західними воротами Донбасу". Покровськ має важливе стратегічне значення, адже місто відоме не лише як промислове, а й відкриває доступ до важливих доріг, залізничних сполучень.

Покровськ є останнім великим містом перед адмінкордоном із Дніпропетровською областю (до Павлограда веде пряма дорога). Тому Покровський напрямок фронту для армії РФ залишається визначальним.

Яку тактику російські військові використовують біля Покровська - читайте у матеріалі РБК-Україна.

