У Покровській РДА новий очільник: що про нього відомо

Місто Покровськ розташоване у західній частині Донецької області, тому його називають "західними воротами Донбасу". Покровськ має важливе стратегічне значення, адже місто відоме не лише як промислове, а й відкриває доступ до важливих доріг, залізничних сполучень.

Покровськ є останнім великим містом перед адмінкордоном із Дніпропетровською областю (до Павлограда веде пряма дорога). Тому Покровський напрямок фронту для армії РФ залишається визначальним.

Яку тактику російські військові використовують біля Покровська - читайте у матеріалі РБК-Україна.