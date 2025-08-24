RU

В Покровской РГА новый глава: что о нем известно

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Председателем Покровской райгосадминистрации в Донецкой области стал Владимир Колосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Колосов родился в Покровске в 1962 году.

Последнее место работы - заместитель генерального директора ООО "Агрофирма "Агротис".

В 2020 избрался в Покровскую РГА от партии "Порядок".

18 марта 2025 года стал исполняющим обязанности председателя Покровский райгосадминистрации после увольнения предыдущего главы Владимира Замотаева.

 

Город Покровск расположен в западной части Донецкой области, поэтому его называют "западными воротами Донбасса". Покровск имеет важное стратегическое значение, ведь город известен не только как промышленный, но и открывает доступ к важным дорогам, железнодорожным сообщениям.

Покровск является последним крупным городом перед админграницей с Днепропетровской областью (в Павлоград ведет прямая дорога). Поэтому Покровское направление фронта для армии РФ остается определяющим.

Какую тактику российские военные используют возле Покровска - читайте в материале РБК-Украина.

