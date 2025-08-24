У Покровській РДА новий очільник: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента України Володимира Зеленського.

18 березня 2025 року став виконувачем обовʼязків голови Покровський райдержадміністрації після звільнення попереднього очільника Володимира Замотаєва.

У 2020 обрався до Покровської РДА від партії "Порядок".

Володимир Колосов народився у Покровську в 1962 році.

Місто Покровськ розташоване у західній частині Донецької області, тому його називають "західними воротами Донбасу". Покровськ має важливе стратегічне значення, адже місто відоме не лише як промислове, а й відкриває доступ до важливих доріг, залізничних сполучень.

Покровськ є останнім великим містом перед адмінкордоном із Дніпропетровською областю (до Павлограда веде пряма дорога). Тому Покровський напрямок фронту для армії РФ залишається визначальним.

