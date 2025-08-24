В Покровской РГА новый глава: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента Украины Владимира Зеленского.

18 марта 2025 года стал исполняющим обязанности председателя Покровский райгосадминистрации после увольнения предыдущего главы Владимира Замотаева.

В 2020 избрался в Покровскую РГА от партии "Порядок".

Владимир Колосов родился в Покровске в 1962 году.

Город Покровск расположен в западной части Донецкой области, поэтому его называют "западными воротами Донбасса". Покровск имеет важное стратегическое значение, ведь город известен не только как промышленный, но и открывает доступ к важным дорогам, железнодорожным сообщениям.

Покровск является последним крупным городом перед админграницей с Днепропетровской областью (в Павлоград ведет прямая дорога). Поэтому Покровское направление фронта для армии РФ остается определяющим.

