ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Покровской РГА новый глава: что о нем известно

Украина, Воскресенье 24 августа 2025 04:45
UA EN RU
В Покровской РГА новый глава: что о нем известно Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Председателем Покровской райгосадминистрации в Донецкой области стал Владимир Колосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Колосов родился в Покровске в 1962 году.

Последнее место работы - заместитель генерального директора ООО "Агрофирма "Агротис".

В 2020 избрался в Покровскую РГА от партии "Порядок".

18 марта 2025 года стал исполняющим обязанности председателя Покровский райгосадминистрации после увольнения предыдущего главы Владимира Замотаева.

Город Покровск расположен в западной части Донецкой области, поэтому его называют "западными воротами Донбасса". Покровск имеет важное стратегическое значение, ведь город известен не только как промышленный, но и открывает доступ к важным дорогам, железнодорожным сообщениям.

Покровск является последним крупным городом перед админграницей с Днепропетровской областью (в Павлоград ведет прямая дорога). Поэтому Покровское направление фронта для армии РФ остается определяющим.

Какую тактику российские военные используют возле Покровска - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Покровск
Новости
Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км
Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"