Покровський напрямок: ЗСУ відбили 40 атак, ворог втратив багато людей і техніки, - Генштаб

Ворожі обстріли

З початку доби відбулося 134 бойових зіткнення, противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, 3169 разів обстріляв населені пункти та позицій ЗСУ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби військові ЗСУ відбили дві штурмових дій окупантів. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, та здійснив 165 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ намагались штурмувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Зеленого. Українські підрозділи відбили п’ять атак, один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку в районі Загризового та в напрямку Куп’янська українські військові відбили дві атаки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 11 спроб російських військ просунутися у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів штурмували позиції ЗСУ в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру. Сили оборони відбили всі штурмові дії противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались іти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, за добу на цьому напрямку ЗСУ ліквідували 67 окупантів та ще 40 - поранили. Знищено міномет, 16 БпЛА, три пункти управління БпЛА, два автомобілі, один мотоцикл, засіб РЕБ та пошкоджено гармату, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького, триває вісім бойових зіткнень.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку дві спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.