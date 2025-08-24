Покровское направление: ВСУ отбили 40 атак, враг потерял много людей и техники, - Генштаб

Вражеские обстрелы

С начала суток произошло 134 боевых столкновения, противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ. Кроме того, применил 1439 дронов-камикадзе, 3169 раз обстрелял населенные пункты и позиции ВСУ.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток военные ВСУ отбили два штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив 17 управляемых авиабомб, и совершил 165 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении военные РФ пытались штурмовать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Зеленого. Украинские подразделения отбили пять атак, один бой до сих пор продолжается.

На Купянском направлении в районе Загрызово и в направлении Купянска украинские военные отбили две атаки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Колодязи, Мирное и в сторону Шандриголово, Дроновки, Серебрянки. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Северском направлении противник совершил восемь наступательных действий в районах Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении наши защитники остановили 11 попыток российских войск продвинуться в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечино, Белой Горы. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз штурмовали позиции ВСУ в районе Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника.

На Покровском направлении враг совершил 40 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филиал. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, за сутки на этом направлении ВСУ ликвидировали 67 оккупантов и еще 40 - ранили. Уничтожены миномет, 16 БпЛА, три пункта управления БпЛА, два автомобиля, один мотоцикл, средство РЭБ и повреждены пушка, единица специальной техники, три пункта управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 атак оккупантов в районах населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Ивановки, Запорожского, продолжается восемь боевых столкновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.