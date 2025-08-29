Покровський напрямок найсерйозніший: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Зазначимо, за даними Генерального Штабу ЗСУ протягом минулої доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, під час яких агресор активізував ракетні й авіаційні удари. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках.

Також минулої доби російська армія втратила на фронті близько 850 одиниць живої сили. А також різну військову техніку, зокрема БТР та дрони.