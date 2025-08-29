Покровское направление самое серьезное: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Отметим, по данным Генерального Штаба ВСУ за прошедшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, во время которых агрессор активизировал ракетные и авиационные удары. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.

Также за прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 850 единиц живой силы. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.