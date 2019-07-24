У Покровську відновив роботу виборчий округ №50

Фото: Покровськ (pokrovsk-rada.gov.ua)

Підбиття підсумків виборів у Покровську відновилося після прибуття вертольота зі спецпризначенцями

У Покровську Донецької області відновила свою роботу комісія одномандатного виборчого округу №50, де вдень 23 липня відбувалися сутички під час опрацювання результатів виборів у Раду. Про це передає РБК-Україна із посиланням на UA:Перший.

Протести розпочалися після того, як спостерігачі на дільниці виявили розбіжності у підрахунках в протоколах комісій. Зокрема, за даними громадянської мережі ОПОРА, під час прийому документів від дільничної виборчої комісії №140065 спостерігачі від партій та кандидатів помітили розбіжності в протоколах, які наявні у спостерігачів та ті, які ДВК передає ОВК. Коли ж голову ОВК попросили зачитувати дані, вона спробувала покинути приміщення, а згодом викликала "швидку", поскаржившись на погане самопочуття.

"Наразі коміся в ОВК №50 почала працювати, на вулиці знаходяться більше ста громадян, які вимагають, щоб вибори були чесними, щоб не було фальсифікацій результатів. Там знаходяться правоохоронці в достатній кількості, керівники Покровського відділу поліції та керівники обласного главку поліції. Ситуація контрольована", - запевнила речниця Покровського відділку поліції Яна Осетрова.

Згідно з опрацьованими 99,11% протоколів в окрузі №50, міський голова Покровська Руслан Требушкін переміг на 0.80% кандидата від "Опозиційного блоку" Андрія Аксьонова.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України перекинуло резерви груп спецпризначення Національної поліції зі складу сил авіапідтримки для стабілізації ситуації після виборів у Покровську Донецької області. Тут почалися протести після підрахунку голосів.

Додамо, що результати голосування по мажоритарному окрузі на виборчій дільниці №210489, який знаходиться в селищі Солотвино Тячівського району визнали недійсним.