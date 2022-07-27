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В Донецкой области обесточена фильтровальная станция

Фото: В Покровске прекращено водоснабжение (7kanal.com.ua)
Автор: Олег Васкив

В Покровске Донецкой области утром 27 июля прекращено водоснабжение. Все потому, что из-за боевых действий обесточена фильтровальная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram покровского городского головы Руслана Требушкина.

"Из - за боевых действий сегодня (27 июля - ред.) утром обесточена Карловская фильтровальная станция", - отметил мэр города.

По его словам, сейчас уже проводятся ремонтные работы. До их завершения водоснабжение в Покровске прекращено.

К слову, Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинку.

Напомним, российские оккупанты 16 июля обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атаки врага были повреждены 16 частных домов.

Ранее мы также писали, что 26 июля в результате действий врага в Донецкой области погиб гражданский, еще один - получил ранение.

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