В Донецкой области обесточена фильтровальная станция

В Покровске Донецкой области утром 27 июля прекращено водоснабжение. Все потому, что из-за боевых действий обесточена фильтровальная станция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram покровского городского головы Руслана Требушкина.
"Из - за боевых действий сегодня (27 июля - ред.) утром обесточена Карловская фильтровальная станция", - отметил мэр города.
По его словам, сейчас уже проводятся ремонтные работы. До их завершения водоснабжение в Покровске прекращено.
К слову, Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинку.
Напомним, российские оккупанты 16 июля обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атаки врага были повреждены 16 частных домов.
Ранее мы также писали, что 26 июля в результате действий врага в Донецкой области погиб гражданский, еще один - получил ранение.