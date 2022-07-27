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У Донецькій області знеструмлено фільтрувальну станцію

Фото: У Покровську припинено водопостачання (7kanal.com.ua)
Автор: Олег Васьків

У Покровську Донецької області вранці 27 липня припинено водопостачання. Все тому, що через бойові дії знеструмлено фільтрувальну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram покровського міського голови Руслана Требушкіна.

"Через бойові дії сьогодні (27 липня - ред.) вранці знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію", - зазначив мер міста.

За його словами, наразі вже проводяться ремонтні роботи. До їхнього завершення водопостачання у Покровську припинено.

До слова, Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селідове та Українку.

Нагадаємо, російські окупанти 16 липня обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки ворога були пошкоджені 16 приватних будинків.

Раніше ми також писали, що 26 липня внаслідок дій ворога у Донецькій області загинув цивільний, ще один - зазнав поранення.

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