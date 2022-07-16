Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома

Российские войска обстреляли Покровск (Донецкая область), в результате повреждены 16 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления ГСЧС в Донецкой области.

Сообщается, что противник сегодня обстрелял бывшее здание Дворца культуры, сгорели два грузовых автомобиля, которые находились рядом. "По состоянию на 16:00 пожар в грузовых автомобилях ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются. Повреждены 16 частных жилых домов", - добавили спасатели. Фото: последствия обстрела Покровска (facebook.com/DSNSDon)