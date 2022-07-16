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Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома

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Покровск, Суббота 16 июля 2022 18:39
Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома Фото: последствия обстрела Покровска (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска обстреляли Покровск (Донецкая область), в результате повреждены 16 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления ГСЧС в Донецкой области.

Сообщается, что противник сегодня обстрелял бывшее здание Дворца культуры, сгорели два грузовых автомобиля, которые находились рядом.

"По состоянию на 16:00 пожар в грузовых автомобилях ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются. Повреждены 16 частных жилых домов", - добавили спасатели.

Фото: последствия обстрела Покровска (facebook.com/DSNSDon)

Напомним, согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, в течение дня украинские силы отбили несколько штурмов под Бахмутом и не дали противнику захватить Углегорскую ТЭС.

Кроме того, сегодня украинские средства ПВО сбили несколько российских ракет.

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Покровск Война России против Украины
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