Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома
Российские войска обстреляли Покровск (Донецкая область), в результате повреждены 16 частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления ГСЧС в Донецкой области.
Сообщается, что противник сегодня обстрелял бывшее здание Дворца культуры, сгорели два грузовых автомобиля, которые находились рядом.
"По состоянию на 16:00 пожар в грузовых автомобилях ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются. Повреждены 16 частных жилых домов", - добавили спасатели.
Фото: последствия обстрела Покровска (facebook.com/DSNSDon)
Напомним, согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, в течение дня украинские силы отбили несколько штурмов под Бахмутом и не дали противнику захватить Углегорскую ТЭС.
Кроме того, сегодня украинские средства ПВО сбили несколько российских ракет.
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