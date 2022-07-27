ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецкой области обесточена фильтровальная станция

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 10:41
В Донецкой области обесточена фильтровальная станция Фото: В Покровске прекращено водоснабжение (7kanal.com.ua)
Автор: Олег Васкив

В Покровске Донецкой области утром 27 июля прекращено водоснабжение. Все потому, что из-за боевых действий обесточена фильтровальная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram покровского городского головы Руслана Требушкина.

"Из - за боевых действий сегодня (27 июля - ред.) утром обесточена Карловская фильтровальная станция", - отметил мэр города.

По его словам, сейчас уже проводятся ремонтные работы. До их завершения водоснабжение в Покровске прекращено.

К слову, Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинку.

Напомним, российские оккупанты 16 июля обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атаки врага были повреждены 16 частных домов.

Ранее мы также писали, что 26 июля в результате действий врага в Донецкой области погиб гражданский, еще один - получил ранение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин