У Донецькій області знеструмлено фільтрувальну станцію

У Покровську Донецької області вранці 27 липня припинено водопостачання. Все тому, що через бойові дії знеструмлено фільтрувальну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram покровського міського голови Руслана Требушкіна.

"Через бойові дії сьогодні (27 липня - ред.) вранці знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію", - зазначив мер міста. За його словами, наразі вже проводяться ремонтні роботи. До їхнього завершення водопостачання у Покровську припинено. До слова, Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селідове та Українку.