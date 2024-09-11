Покровськ та сусідні населені пункти залишилися без газу через окупантів

Яка ситуація у Покровську

Покровськ - одне з міст Донецької області, яке останніми місяцями є активною точною бойових дій. За останній час бої підійшли до околиць міста.

Як зазначали українські військові, росіяни зосередили зусилля для захоплення Покровська. Там відбувається найбільше атак ворога. За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу відбито 32 атаки окупантів.

У Покровськ через небезпечну ситуацію припинили прибувати евакуаційні потяги, у місті припинили роботу банки.

Детальніше про бої біля Покровська та чи вистачить у Росії сил для операції - у матеріалі РБК-Україна.

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