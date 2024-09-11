Покровск и соседние населенные пункты остались без газа из-за оккупантов

Какая ситуация в Покровске

Покровск - один из городов Донецкой области, который в последние месяцы является активной точной боевых действий. В последнее время бои подошли к окраинам города.

Как отмечали украинские военные, россияне сосредоточили усилия по захвату Покровска. Там происходит больше всего атак врага. По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки отбиты 32 атаки оккупантов.

В Покровск из-за опасной ситуации прекратили курсировать эвакуационные поезда, в городе прекратили работу банки.

Детальнее о боях возле Покровска и хватит ли у России сил для операции - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.