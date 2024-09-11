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Покровск и соседние населенные пункты остались без газа из-за оккупантов

Фото: Покровск остался без газа из-за обстрела россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Прифронтовой Покровск Донецкой области и соседние населенные пункты остались без газа. Причиной этого были обстрелы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Абоненты Донецкоблгаза в Покровской общине оказались без газоснабжения в результате обстрела", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из-за обстрелов россиян был поврежден объект газотранспортной системы. Без газа остались жители городов Покровск и Родинское. Также без газоснабжения села 1 мая, Гнатовка, Рог, Красный Лиман, Ровно, Троянда и Гришино.

"Восстановление распределения газа до абонентов возможно после возобновления работы поврежденного объекта", - отмечает Покровская ГВА.

 

 

Какая ситуация в Покровске

Покровск - один из городов Донецкой области, который в последние месяцы является активной точной боевых действий. В последнее время бои подошли к окраинам города.

Как отмечали украинские военные, россияне сосредоточили усилия по захвату Покровска. Там происходит больше всего атак врага. По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки отбиты 32 атаки оккупантов.

В Покровск из-за опасной ситуации прекратили курсировать эвакуационные поезда, в городе прекратили работу банки.

Детальнее о боях возле Покровска и хватит ли у России сил для операции - в материале РБК-Украина.

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