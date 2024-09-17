Покровськ та Родинське залишилися без світла: в чому причина

Нагадаємо, 15 вересня північна частина Донецької області залишилася без світла. Причиною також був російський обстріл. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Також додамо, що під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська. Наразі відновити його роботу неможливо.

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