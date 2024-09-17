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Покровськ та Родинське залишилися без світла: в чому причина

Фото: Покровськ та Родинське залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Покровськ та Родинське Донецької області залишилися без електропостачання у вівторок, 17 вересня. Світло зникло після російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Покровської міської військової адміністрації.

"Внаслідок надзвичайної події знеструмлено Покровськ та Родинське", - йдеться у повідомленні.

У МВА уточнили, що роботи з обстеження та відновлення будуть проводитись після отримання дозволу від оперативних служб.

Водночас місцеві жителі повідомили, що електропостачання зникло після російського обстрілу.

Оновлено

Станом на 15:50 в Родинському частково відновили електрику.

Нагадаємо, 15 вересня північна частина Донецької області залишилася без світла. Причиною також був російський обстріл. Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Також додамо, що під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська. Наразі відновити його роботу неможливо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьПокровськЕлектроенергіяВідключеня світла