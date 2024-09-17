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Покровское и Родинское остались без света: в чем причина

Фото: Покровск и Родинское остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Покровское и Родинское Донецкой области остались без электроснабжения во вторник, 17 сентября. Свет пропал после российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Покровской городской военной администрации.

"В результате чрезвычайного происшествия обесточены Покровск и Родинское", - говорится в сообщении.

В ГВА уточнили, что работы по обследованию и восстановлению будут проводиться после получения разрешения от оперативных служб.

В то же время местные жители сообщили, что электроснабжение исчезло после российского обстрела.

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По состоянию на 15:50 в Родинском частично восстановили электричество.

Напомним, 15 сентября северная часть Донецкой области осталась без света. Причиной также были российские обстрелы. Оккупанты повредили инфраструктурный объект.

Также добавим, что во время боевых действий российские оккупанты перебили водоснабжение в Покровск. В настоящее время возобновить его работу невозможно.

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Донецкая областьПокровскЭлектроэнергияОтключения света