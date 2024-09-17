Покровское и Родинское остались без света: в чем причина

"В результате чрезвычайного происшествия обесточены Покровск и Родинское", - говорится в сообщении.

В ГВА уточнили, что работы по обследованию и восстановлению будут проводиться после получения разрешения от оперативных служб.

В то же время местные жители сообщили, что электроснабжение исчезло после российского обстрела.

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По состоянию на 15:50 в Родинском частично восстановили электричество.