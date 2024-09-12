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Росіяни перебили водопостачання до Покровська, відновити наразі неможливо, - ОВА

Четвер 12 вересня 2024 09:30
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Росіяни перебили водопостачання до Покровська, відновити наразі неможливо, - ОВА Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час бойових дій російські окупанти перебили водопостачання до Покровська. Наразі відновити його роботу неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

"Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо", - пише Філашкін та додав, що розв'язання проблеми наразі опрацьовується.

Голова ОВА нагадав, що наразі у Покровській громаді пробурено 75 свердловин загального користування, а також 250 одиниць - біля багатоповерхівок. Зокрема до громади організовано підвезення питної води й встановлено 8 установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

Водопостачання в Родинському продовжується.

"Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь. Евакуація - єдиний правильний вибір для цивільних!", - додав Філашкін.

Ситуація на Покровському напрямку

Відзначимо, що протягом останніх місяців, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку. Щодня там відбувається більше третини від загальної кількості бойових зіткнень за добу. Наприклад, протягом минулої доби, 11 вересня, Сили оборони відбили на напрямку 30 ворожих атак.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Курська операція позбавила Російську Федерацію (РФ) можливості маневру на Покровському напрямку.

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