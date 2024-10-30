Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд, - МВА

За його словами, Покровськ буде повністю заблокований на в'їзд і виїзд з метою оборони. Також він порадив людям евакуюватись до блокування міста. Добряк зазначив, що наразі Сили оборони вже перекривають околиці міста.

Також вже відомо, що російські окупанти наразі за 6 кілометрів від однієї з околиць Покровська. Добряк розповів, що у місті все залишається 11900 жителів, із них 55 - це діти.

"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", - зауважив він.

Він нагадав, що у місті 60% абонентів з енергопостачанням, однак у Покровській громаді вже понад місяць немає світла в шести населених пунктах і місті Родинському. Наразі немає можливості його відновити.

Ситуація в районі Покровська

Раніше ми писали про те, що армія РФ продовжує просуватися на Донбасі. Як повідомляв Інститут вивчення війни, успіхи у окупантів фіксуються на Луганському та Донецькому напрямках.