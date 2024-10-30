UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд, - МВА

Ілюстративне фото: Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Місто Покровськ, яке розташоване у Донецькій області, буде повністю закрите. Однак там все ще залишається близько 12 тисяч мешканців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону.

За його словами, Покровськ буде повністю заблокований на в'їзд і виїзд з метою оборони. Також він порадив людям евакуюватись до блокування міста. Добряк зазначив, що наразі Сили оборони вже перекривають околиці міста.

Також вже відомо, що російські окупанти наразі за 6 кілометрів від однієї з околиць Покровська. Добряк розповів, що у місті все залишається 11900 жителів, із них 55 - це діти.

"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", - зауважив він.

Він нагадав, що у місті 60% абонентів з енергопостачанням, однак у Покровській громаді вже понад місяць немає світла в шести населених пунктах і місті Родинському. Наразі немає можливості його відновити.

Ситуація в районі Покровська

Раніше ми писали про те, що армія РФ продовжує просуватися на Донбасі. Як повідомляв Інститут вивчення війни, успіхи у окупантів фіксуються на Луганському та Донецькому напрямках.

Окрім цього на початку місяця повідомлялось, що українські військові зуміли зупинити наступ російської армії під Покровськом у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПокровськВійна в Україні