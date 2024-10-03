Під Покровськом вдалося зупинити активний наступ росіян, - ЦПД
Українські військові зупинили наступ російської армії під Покровськом Донецкої області. Також відомо про ще один успіх ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Під Покровськом вдалося зупинити активний наступ росіян наразі", - розповів він.
Крім того, за даними Коваленка, спроба прориву ворога до Любимівки у Курській області теж зупинена.
Ситуація в районі Покровська
Війська РФ продовжують просуватися на Донбасі. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, успіхи у окупантів фіксуються на Луганському та Донецькому напрямках.
За даними Генштаба на 3 жовтня загалом на фронті відбулось 142 боєвих зіткнення. Росіяни найбільше атакували на Покровському та Курахівському напрямках.
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