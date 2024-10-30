Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд, - МВА

По его словам, Покровск будет полностью заблокирован на въезде и выезде с целью обороны. Также он посоветовал людям эвакуироваться к блокированию города. Добряк отметил, что в настоящее время Силы обороны уже перекрывают окрестности города.

Также уже известно, что российские оккупанты сейчас в 6 километрах от одной из окрестностей Покровска. Добряк рассказал, что в городе все остается 11 900 жителей, из них 55 – это дети.

"Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень тяжело, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева", – заметил он.

Он напомнил, что в городе 60% абонентов с энергоснабжением, однако в Покровской общине уже больше месяца нет света в шести населенных пунктах и городе Родинском. Пока нет возможности его восстановить.

Ситуация в районе Покровска

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