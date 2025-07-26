Покровськ під прицілом: у ЗСУ розповіли, де вирішується доля літньої кампанії РФ

Російські війська намагаються вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою. Саме на цьому напрямку наразі зосереджені основні зусилля противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Якщо взимку мова більше йшла про околиці на захід від міста Покровськ та на південь, то зараз головна місія росіян - вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу, а якщо вдасться, то і з півночі", - наголосив війський.
За його словами, саме тому Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим.
"Власне, там зараз вирішується доля так званої російської кампанії, і це головний акцент", - додав він.
Водночас, за словами речника, залишається акцент й на спробі росіян вийти на Дніпропетровщину.
"Це Новопавлівський напрямок, але знов-таки попри всі їхні великі старання, щось воно в них загальмувало. Вони вже майже вірили що зайшли на Дніпропетровщину, але станом на зараз не зайшли, злі й намагаються наносити удари за допомогою КАБів по селах. КАБами докидують, піхота дійти не може", - пояснив він.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб.
Також українські воїни знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 БпЛА та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Водночас Генеральний штаб ЗСУ сьогодні вранці оновив карти бойових дій по всіх напрямках фронту в Україні.
Зауважимо, що станом на 16:00 росіяни здійснили 35 спроб атакувати позиції ЗСУ. зокрема це відбулось в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього.
Детальніше про ситуацію по всіх ділянках фронту і зведенні Генштабу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.