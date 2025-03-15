Покровськ ефективно обороняється компетентними підрозділами, - ОСУВ "Хортиця"

Детальніше про ситуацію на фронті по напрямках розповіли в Генеральному штабі.

РБК-Україна також писало, що за останню добу, з 14 на 15 березня, втрати РФ на фронті становили більше як тисячу солдатів. Крім того, ЗСУ також знищили 28 артсистем, 97 безпілотників і 102 одиниці автотехніки.

Зауважимо ми також писали, що раніше сьогодні українські десантники взяли в полон групу військових армії РФ на Курському напрямку. Полонені тепер чекають на обмін.

А тим часом військові Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", який відстежував українські повітряні цілі. Дана атака послабила контроль ворога над небом і знизила ефективність його ППО.

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