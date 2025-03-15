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ССО розгромили російський "Утьос", що відстежував українські ракети та дрони

Україна, Субота 15 березня 2025 20:53
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ССО розгромили російський "Утьос", що відстежував українські ракети та дрони Фото: ССО розгромили російський "Утьос" (sof.mil.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

ССО знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", який відстежував українські повітряні цілі. Дана атака послабила контроль ворога над небом і знизила ефективність його ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Військові повідомили, що тактична група ударних БпАК "Медоїд" підрозділу Баліста Сил спеціальних операцій знищила ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", що відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 кілометрів в онлайн режимі.

Цей комплекс надавав дані російській ППО про об’єкти на висотах до 20 кілометрів. Його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони.

"Точність, злагодженість та сучасні технології - це запорука ефективного знищення окупантів", - наголосили військові.

Детальніше про ситуацію на фронті по напрямках розповіли в Генеральному штабі.

РБК-Україна також писало, що за останню добу, з 14 на 15 березня, втрати РФ на фронті становили більше як тисячу солдатів. Крім того, ЗСУ також знищили 28 артсистем, 97 безпілотників і 102 одиниці автотехніки.

Зауважимо ми також писали, що раніше сьогодні українські десантники взяли в полон групу військових армії РФ на Курському напрямку. Полонені тепер чекають на обмін.

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