ССО розгромили російський "Утьос", що відстежував українські ракети та дрони

ССО знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", який відстежував українські повітряні цілі. Дана атака послабила контроль ворога над небом і знизила ефективність його ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Цей комплекс надавав дані російській ППО про об’єкти на висотах до 20 кілометрів. Його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони.

Військові повідомили, що тактична група ударних БпАК "Медоїд" підрозділу Баліста Сил спеціальних операцій знищила ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", що відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 кілометрів в онлайн режимі.

Детальніше про ситуацію на фронті по напрямках розповіли в Генеральному штабі.

РБК-Україна також писало, що за останню добу, з 14 на 15 березня, втрати РФ на фронті становили більше як тисячу солдатів. Крім того, ЗСУ також знищили 28 артсистем, 97 безпілотників і 102 одиниці автотехніки.

Зауважимо ми також писали, що раніше сьогодні українські десантники взяли в полон групу військових армії РФ на Курському напрямку. Полонені тепер чекають на обмін.

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