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Для покриття дефіциту електроенергії: бізнес знову закликав НКРЕКП переглянути прайс-кепи

17:59 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Для покриття дефіциту електроенергії: бізнес знову закликав НКРЕКП переглянути прайс-кепи Прайс-кепи на електроенергію можуть стримувати імпорт з ЄС (фото: GettyImages)
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Європейська Бізнес Асоціація повторно закликала НКРЕКП переглянути підхід до прайс-кепів та встановити економічно обґрунтовані граничні ціни на організованих сегментах ринку електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Ассоціації.

Закорема, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) повторно порушила це питання після оприлюднення 21 жовтня нового проєкту постанови НКРЕКП щодо граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках.

Вплив прайс-кепів на імпорт та генерацію

На думку експертів Комітету з енергетики ЄБА, чинні прайс-кепи можуть обмежувати комерційний імпорт електроенергії з ЄС у години дефіциту, а також погіршувати умови для розвитку газопоршневої, газотурбінної та когенераційної генерації й залучення приватних інвестицій.

"Чинні цінові обмеження можуть стримувати можливості комерційного імпорту з ЄС для покриття дефіциту електроенергії, розвиток нової маневрової генерації (газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок) та залучення приватних інвестицій у нові генеруючі потужності", - ідеться у зверненні.

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В ЄБА також наголошують, що перегляд підходу до прайс-кепів має значення для подальшої інтеграції українського ринку електроенергії з ринком ЄС, зокрема впровадження market coupling.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що за чинних прайс-кепів імпорт електроенергії може бути комерційно невигідним, а взимку це здатне додатково збільшити дефіцит.

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