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Для покрытия дефицита электроэнергии: бизнес снова призвал НКРЭКУ пересмотреть прайс-кепы

17:59 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Для покрытия дефицита электроэнергии: бизнес снова призвал НКРЭКУ пересмотреть прайс-кепы Прайс-кепы на электроэнергию могут сдерживать импорт из ЕС (фото: GettyImages)
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Европейская Бизнес Ассоциация повторно призвала НКРЭКУ пересмотреть подход к прайс-кепам и установить экономически обоснованные предельные цены на организованных сегментах рынка электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации.

Закорема, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) повторно подняла этот вопрос после обнародования 21 октября нового проекта постановления НКРЭКУ относительно предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках.

Влияние прайс-кепов на импорт и генерацию

По мнению экспертов Комитета по энергетике ЕБА, действующие прайс-кепы могут ограничивать коммерческий импорт электроэнергии из ЕС в часы дефицита, а также ухудшать условия развития газопоршневой, газотурбинной и когенерационной генерации и привлечения частных инвестиций.

"Действующие ценовые ограничения могут сдерживать возможности коммерческого импорта из ЕС для покрытия дефицита электроэнергии, развитие нового маневровой генерации (газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок) и привлечения частных инвестиций в новые генерирующие мощности", - говорится в обращении.

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В ЕБА также отмечают, что пересмотр подхода к прайс-кепам имеет значение для дальнейшей интеграции украинского рынка электроэнергии с рынком ЕС, в частности, внедрения market coupling.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что при действующих прайс-кепах импорт электроэнергии может быть коммерчески невыгоден, а зимой это способно дополнительно увеличить дефицит.

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