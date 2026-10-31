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Прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії, - експерт

15:23 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Новіков
Прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії, - експерт Прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії (фото: Getty Images)
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Цієї зими Україні варто очікувати дорогого імпорту електроенергії з Європи, тому граничні ціни (прайс-кепи) на українському ринку можуть потребувати перегляду, щоб імпорт залишався доступним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експертку "ExPro Electricity" Дарʼї Орлової.

"Там є дорога електроенергія. В Словаччині електроенергія дорога, в Угорщині вона дорога, ну, Польща, там не так багато звідти імпортували. Тому треба очікувати, що цієї зими буде дуже дорогий імпорт електроенергії", - зазначила Орлова.

Вона також звернула увагу на проблеми з атомною генерацією в Румунії, через які країна зараз має менше дешевої електроенергії для експорту. За таких умов вартість імпорту для України може зрости, а чинна цінова "стеля" - потребувати коригування.

"Можливо, будуть переглянуті прайс-кепи, щоб цей імпорт надходив", - сказала Орлова.

Раніше керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що перегляд прайс-кепів є не причиною зростання цін, а реакцією на зміну ринкової ситуації.

За його словами, якщо українські граничні ціни відстають від європейських, можливості комерційного імпорту скорочуються.

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