Мы поколение Черчиллей или Чемберленов? Эстония осудила уступки перед Россией

Как отметил Рейнсалу, уступки лишь ослабляют европейскую позицию.

По словам министра, санкции против России являются "морально необходимыми" и Запад должен выстоять последствия и даже усилить ограничения против страны-оккупанта.

"Повторяется история ХХ века: в Украине происходит геноцид. Что мы делаем, чтобы предотвратить это? Как будут судить нас внуки? Мы поколение Черчиллей или Чемберленов? История происходит сейчас", - сказал он.

Также Рейнсалу призвал Германию нарастить поставки оружия Украине. Он отметил, что на все страны ждут изменения, которые будут психологически сложными, однако "мы должны быть быстрыми сейчас, мы не можем ждать, мы все еще делаем слишком мало".

"Война - это дорого. Но украинцы идут на настоящие жертвы. Мы обязаны поддерживать их в этой борьбе. Это наш моральный долг. Украинцы - самая смелая нация в мире. Но без нашей помощи им не выжить. Нам необходимо поставлять Украине больше оружия", - добавил министр.

Поколение Черчиллов или Чемберленов?

Британский деятель Невилл Чемберлен выступал сторонником политики умиротворения агрессора.

В 1938 году после подписания Мюнхенского соглашения с Гитлером, Муссолини и Даладье Чемберлен вернулся в Лондон со словами "Я привез вам мир".

Уинстон Черчилль, со своей стороны, прокомментировал поступок Чемберлена словами: "Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну".