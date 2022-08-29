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Ми покоління Черчіллів чи Чемберленів? Естонія засудила поступки перед Росією

Фото: Урмас Рейнсалу, міністр закордонних справ Естонії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Збитки для Європи будуть набагато більшими, якщо Росія не зупиниться на Україні. Країни не повинні йти на жодні поступки перед Москвою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу в інтерв'ю для Die Welt.

Як відзначив Рейнсалу, поступки лише послаблюють європейську позицію.

За словами міністра, санкції проти Росії є "морально необхідними" й Захід повинен вистояти наслідки й навіть посилити обмеження проти країни-окупанта.

"Повторюється історія ХХ століття: в Україні відбувається геноцид. Що ми робимо, щоб запобігти цьому? Як судитимуть нас онуки? Ми покоління Черчіллів чи Чемберленів? Історія відбувається зараз", - сказав він.

Також Рейнсалу закликав Німеччину наростити постачання зброї Україні. Він зауважив, що на усі країни чекають зміни, які будуть психологічно складними, однак "ми маємо бути швидкими зараз, ми не можемо чекати, ми все ще робимо занадто мало".

"Війна - це дорого. Але українці йдуть на справжні жертви. Ми зобов'язані підтримувати їх у цій боротьбі. Це наш моральний обов'язок. Українці - найсміливіша нація у світі. Але без нашої допомоги їм не вижити. Нам необхідно постачати Україні більше зброї", - додав міністр.

Покоління Черчіллів чи Чемберленів?

Британський діяч Невілл Чемберлен виступав прихильником політики умиротворення агресора.

В 1938 році після підписання Мюнхенської угоди з Гітлером, Муссоліні й Даладьє, Чемберлен повернувся до Лондона зі словами "Я привіз вам мир".

Вінстон Черчилль, зі свого боку, прокоментував вчинок Чемберлена словами: "Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Євросоюз найближчим часом зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями.

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