У Поклонской абсолютный иммунитет, ее не задержат по запросу Украины, - МИД России

Бывший украинский прокурор Наталья Поклонская, которая назначена послом России в Кабо-Верде, не будет задержана по запросу Украины. У нее абсолютный дипломатический иммунитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на намерение украинской стороны инициировать задержание бывшего прокурора.

Захарова добавила, что Украина не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.

Поклонская после оккупации Крыма возглавила местную "прокуратуру", затем чего была избрана депутатом Государственной думы от "Единой России".