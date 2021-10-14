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У Поклонської абсолютний імунітет, її не затримають за запитом України, - МЗС Росії

Автор: Артем Горовенко

Колишній український прокурор Наталія Поклонська, яка призначена послом Росії в Кабо-Верде, не буде затримана за запитом України. У неї абсолютний дипломатичний імунітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Як глава дипломатичного представництва за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини Наталія Поклонська володіє абсолютним імунітетом від подібних заявлених або заявлених ким би то не було дій, у тому числі на шляху прямування туди і назад. Це теж всі повинні розуміти", - заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на намір української сторони ініціювати затримання колишнього прокурора.

Захарова додала, що Україна не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни.

Поклонська після окупації Криму очолила місцеву "прокуратуру", також була обрана депутатом Державної думи від "Єдиної Росії".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін призначив Поклонську послом в Кабо-Верде.

МЗС України вже заявило, що працює її затриманням, оскільки вона підозрюється у державній зраді.

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Російська ФедераціяНаталья Поклонская