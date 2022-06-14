Поклонская получила должность в российской Генпрокуратуре

Наталья Поклонская, уволенная с должности заместителя главы Россотрудничества, назначена на должность советника генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Поклонской в Telegram .

"Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ", - заявила она.

По словам Поклонской, в связи с новой должностью, она удаляет аккаунты во всех соцсетях.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность, - добавила она. - Для представителей СМИ сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу генпрокуратуры РФ".