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Поклонская получила должность в российской Генпрокуратуре

Новина українською →
Россия, Вторник 14 июня 2022 12:09
Поклонская получила должность в российской Генпрокуратуре Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Наталья Поклонская, уволенная с должности заместителя главы Россотрудничества, назначена на должность советника генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Поклонской в Telegram.

"Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ", - заявила она.

По словам Поклонской, в связи с новой должностью, она удаляет аккаунты во всех соцсетях.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность, - добавила она. - Для представителей СМИ сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу генпрокуратуры РФ".

Как сообщалось, буквально 13 июня стало известно, что Поклонская уволена с должности заместителя главы Россотрудничества.

Ранее в Одессе задержали лидера фракции "Оппозиционной платформы – При жизни" Владимира Клименко. Его называют бывшим мужем экс-прокурора Наталии Поклонской, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов.

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Наталья Поклонская
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