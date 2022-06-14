Поклонська отримала посаду у російській Генпрокуратурі
Наталію Поклонську, звільнену з посади заступника голови Росспівробітництва, призначено на посаду радника генпрокурора РФ Ігоря Краснова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Поклонської в Telegram.
"Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до Федерального закону "Про прокуратуру РФ", - заявила вона.
За словами Поклонської, у зв'язку з новою посадою вона видаляє акаунти у всіх соцмережах.
"Мною припиняється ведення соціальних сторінок і будь-яка публічна діяльність, - додала вона. - Для представників ЗМІ повідомляю, що за коментарями слід звертатися до прес-служби генпрокуратури РФ".
Як повідомлялося, буквально 13 червня стало відомо, що Поклонську звільнено з посади заступника голови Росспівробітництва.
Раніше в Одесі затримали лідера фракції "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Клименка. Його називають колишнім чоловіком екс-прокурора Наталії Поклонської, яка в 2014 році перейшла на бік окупантів.
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