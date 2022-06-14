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Поклонська отримала посаду у російській Генпрокуратурі

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Росія, Вівторок 14 червня 2022 12:09
Поклонська отримала посаду у російській Генпрокуратурі Фото: Наталія Поклонська (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Наталію Поклонську, звільнену з посади заступника голови Росспівробітництва, призначено на посаду радника генпрокурора РФ Ігоря Краснова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Поклонської в Telegram.

"Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до Федерального закону "Про прокуратуру РФ", - заявила вона.

За словами Поклонської, у зв'язку з новою посадою вона видаляє акаунти у всіх соцмережах.

"Мною припиняється ведення соціальних сторінок і будь-яка публічна діяльність, - додала вона. - Для представників ЗМІ повідомляю, що за коментарями слід звертатися до прес-служби генпрокуратури РФ".

Як повідомлялося, буквально 13 червня стало відомо, що Поклонську звільнено з посади заступника голови Росспівробітництва.

Раніше в Одесі затримали лідера фракції "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Клименка. Його називають колишнім чоловіком екс-прокурора Наталії Поклонської, яка в 2014 році перейшла на бік окупантів.

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Наталья Поклонская
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