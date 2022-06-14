Поклонська отримала посаду у російській Генпрокуратурі

Наталію Поклонську, звільнену з посади заступника голови Росспівробітництва, призначено на посаду радника генпрокурора РФ Ігоря Краснова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Поклонської в Telegram .

"Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до Федерального закону "Про прокуратуру РФ", - заявила вона.

За словами Поклонської, у зв'язку з новою посадою вона видаляє акаунти у всіх соцмережах.

"Мною припиняється ведення соціальних сторінок і будь-яка публічна діяльність, - додала вона. - Для представників ЗМІ повідомляю, що за коментарями слід звертатися до прес-служби генпрокуратури РФ".