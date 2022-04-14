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В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе. Его называют бывшим мужем Поклонской

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Одесса, Четверг 14 апреля 2022 12:22
В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе. Его называют бывшим мужем Поклонской Фото: глава фракции ОПЗЖ в Мариуполе Владимир Клименко (facebook.com/klimenko.mer)
Автор: Александр Мороз

В Одессе задержали лидера фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимира Клименко. Его называют бывшим мужем экс-прокурора Натальи Поклонской, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что его разоблачили на возможном содействии стране-агрессору.

"По оперативной информации, он является бывшим мужем "экс-генерального прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, Клименко выступал за восстановление экономических связей с Россией и стал одним из рупоров Кремля на Донбассе. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины.

Кроме того, накануне военного вторжения России он на своей странице в Facebook призвал к свержению украинской власти. Подозреваемого нашли на съемной квартире в Одессе, его передали Службе безопасности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты из ОПЗЖ в Мариуполе корректировали огонь оккупантов и способствовали созданию гуманитарной катастрофы.

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