В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе. Его называют бывшим мужем Поклонской
В Одессе задержали лидера фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимира Клименко. Его называют бывшим мужем экс-прокурора Натальи Поклонской, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Сообщается, что его разоблачили на возможном содействии стране-агрессору.
"По оперативной информации, он является бывшим мужем "экс-генерального прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, Клименко выступал за восстановление экономических связей с Россией и стал одним из рупоров Кремля на Донбассе. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины.
Кроме того, накануне военного вторжения России он на своей странице в Facebook призвал к свержению украинской власти. Подозреваемого нашли на съемной квартире в Одессе, его передали Службе безопасности Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты из ОПЗЖ в Мариуполе корректировали огонь оккупантов и способствовали созданию гуманитарной катастрофы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.