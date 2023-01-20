Покинута техніка та боєприпаси. У Миколаївській області виявили місце дислокації окупантів

На деокупованій території Миколаївського району правоохоронці виявили ще одне місце дислокації окупантів. Росіяни покинули частину техніки та боєприпасів, коли тікали від ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.
Правоохоронці оглянули чергове місце дислокації військовослужбовців РФ у селі Максимівка Первомайської об’єднаної територіальної громади.
В одному із домоволодінь окупанти лишили по собі низку слідів їх перебування, зокрема боєприпаси, військову техніку, написи на стінах, а також інші відомості, які свідчать про вчинення ними воєнних злочинів
"Крім того, прокурорами опитано місцевих мешканців стосовно злочинів, вчинених окупантами", - йдеться у повідомленні.
Наразі тримають розслідування фактів порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що правоохоронці провели огляд деокупованої частини Миколаївської області та виявили російські боєприпаси та техніку армії РФ в одному із домоволодінь.
Російські загарбники зранку, 14 січня, обстріляли Миколаївську область. Внаслідок ударів на одному з об'єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа, також пошкоджено будинок.
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