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Покинута техніка та боєприпаси. У Миколаївській області виявили місце дислокації окупантів

Фото: У Миколаївській області виявили місце дислокації окупантів (facebook.com/mykprok)
Автор: Дмитро Браславський

На деокупованій території Миколаївського району правоохоронці виявили ще одне місце дислокації окупантів. Росіяни покинули частину техніки та боєприпасів, коли тікали від ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної прокуратури.

Правоохоронці оглянули чергове місце дислокації військовослужбовців РФ у селі Максимівка Первомайської об’єднаної територіальної громади.

В одному із домоволодінь окупанти лишили по собі низку слідів їх перебування, зокрема боєприпаси, військову техніку, написи на стінах, а також інші відомості, які свідчать про вчинення ними воєнних злочинів

"Крім того, прокурорами опитано місцевих мешканців стосовно злочинів, вчинених окупантами", - йдеться у повідомленні.

Наразі тримають розслідування фактів порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що правоохоронці провели огляд деокупованої частини Миколаївської області та виявили російські боєприпаси та техніку армії РФ в одному із домоволодінь.

Російські загарбники зранку, 14 січня, обстріляли Миколаївську область. Внаслідок ударів на одному з об'єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа, також пошкоджено будинок.

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