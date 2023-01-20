Оставленая техника и боеприпасы. В Николаевской области обнаружили место дислокации оккупантов

Правоохранители осмотрели очередное место дислокации военнослужащих РФ в селе Максимовка Первомайской объединенной территориальной общины.

В одном из домовладений оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.

"Кроме того, прокурорами опрошены местные жители в отношении преступлений, совершенных оккупантами", - говорится в сообщении.

В настоящее время расследуют факты нарушения законов и обычаев войны.