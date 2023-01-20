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Оставленая техника и боеприпасы. В Николаевской области обнаружили место дислокации оккупантов

Фото: В Николаевской области обнаружили место дислокации оккупантов (facebook.com/mykprok)
Автор: Дмитрий Браславский

На деоккупированной территории Николаевского района правоохранители обнаружили еще одно место дислокации оккупантов. Россияне покинули часть техники и боеприпасов, когда бежали от ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной прокуратуры.

Правоохранители осмотрели очередное место дислокации военнослужащих РФ в селе Максимовка Первомайской объединенной территориальной общины.

В одном из домовладений оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.

"Кроме того, прокурорами опрошены местные жители в отношении преступлений, совершенных оккупантами", - говорится в сообщении.

В настоящее время расследуют факты нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что правоохранители провели осмотр деоккупированной части Николаевской области и обнаружили российские боеприпасы и технику армии РФ в одном из домовладений.

Российские захватчики с утра, 14 января, обстреляли Николаевскую область. В результате ударов на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар, также поврежден дом.

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