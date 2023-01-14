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Окупанти з РСЗВ ударили по Миколаївській області: названо наслідки

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Миколаївська область, Субота 14 січня 2023 09:07
Окупанти з РСЗВ ударили по Миколаївській області: названо наслідки Фото: окупанти з РСЗВ ударили по Миколаївській області (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники зранку, 14 січня, обстріляли Миколаївську область. Внаслідок ударів на одному з об'єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа, також пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"З 06:09 ворог завдав ударів з РСЗВ по м. Очаків та Очаківській громаді. В результаті пошкоджено вікна у багатоповерхівці, сталося загоряння гаража та двох автомобілів. Внаслідок попадання реактивних снарядів, на одному з об'єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа", - розповів. він.

Також ворог ударив по Куцурубській громаді, там унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці в суботу, 14 січня, російські війська вкотре завдали удару по Запоріжжі.

Також окупанти атакували Харків. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, у місті було зафксовано два "прильоти".

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Миколаївська область ракетный удар
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